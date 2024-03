MERVEILLE(s) MEDIATHEQUE ERIK ORSENA Villiers-le-Bel, mercredi 13 mars 2024.

MERVEILLE(s) Le temps d’une insomnie ce spectacle proposera aux tout-petits et aux adultes qui les accompagnent un voyage au pays du minuscule et des merveilles. Mercredi 13 mars, 09h00, 10h30 MEDIATHEQUE ERIK ORSENA Entrée sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T09:00:00+01:00 – 2024-03-13T09:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:30:00+01:00 – 2024-03-13T11:00:00+01:00

Elle s’appelle NUIT et elle veille sur notre sommeil et sur nos rêves. Les yeux grands ouvert, elle s’assure que rien ne puisse venir déranger le processus de leur fabrication.

Elle s’appelle NUIT et c’est une femme, elle a la douceur des nuits blanches et tout un tas de petites merveilles en tous genres qu’elle promène avec elle. Des objets, des idées, des petits animaux, des mots et même des chansons. Attachée au temps qui passe, aux liens qui nous unissent, et à la nature qui nous entoure, elle promène son bric à brac pour nous parler de toutes nos possibilités d’émerveillements.

Le temps d’une insomnie ce spectacle proposera aux tout-petits et aux adultes qui les accompagnent un voyage au pays du minuscule et des merveilles. Un voyage pour mettre en lumières les toutes petites merveilles sur lesquelles il nous faut veiller. Une épopée miniature pour s’amuser et se jouer de tous ces petits riens.

MEDIATHEQUE ERIK ORSENA 97 avenue Pierre Semard – 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel 95400 Les Carreaux Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « administration@larevueeclair.org »}]

théâtre – objets – petite enfance – jeune public