Merveilles de nos plages. À la rencontre de l’invisible ! Lieu de rdv de l’activité Fouesnant, mercredi 24 avril 2024.

Le littoral du pays fouesnantais recèle dans ses eaux turquoises une diversité fascinante d’animaux qui ont du caractère ! Apprenez à les débusquer et à les observer afin de mieux les connaître et les respecter. Devenez ambassadeur de la biodiversité des plages !

Lieu face à l’océan, l’estran s’étend de la plage au champ de rochers découvert par la mer.

Durée l’activité encadre l’heure de la marée basse durant 2h.

À prévoir

. tenue adaptée à la plage, aux rochers et à la météo

. bottes, chapeau, lunettes et crème solaire.

. matériel fourni, seaux et épuisettes bienvenus !

Rendez-vous sur le parking de la pointe du Cap-Coz face à la plage.

L’activité débute 15 min après l’heure du rendez-vous.

Tarifs adulte 10€ / ado 8€ / enfant +5 ans 6€

Règlement le jour même en espèces.

Réservation par téléphone auprès de Caroline Masson au 06 95 20 04 29.

L’activité est confirmée par sms la veille et peut être annulée en cas de météo défavorable ou de nombre insuffisant de participants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:45:00

fin : 2024-04-24 12:45:00

Lieu de rdv de l’activité Devant le 211Avenue de la Pointe Cap Coz

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne passeursdenature@zohomail.eu

L’événement Merveilles de nos plages. À la rencontre de l’invisible ! Fouesnant a été mis à jour le 2024-03-15 par OT FOUESNANT LES GLENAN