Merveilles de Corée – Goemungo et conte coréen Théâtre Mandapa Paris, vendredi 26 avril 2024.

Légendes coréennes empreintes de merveilleux, peuplées de créatures inquiétantes…

Laurent Maindon immerge le public dans les légendes coréennes empreintes de merveilleux, peuplées de créatures inquiétantes et porteuses de sens et de sagesses populaires.

E’Joung-Ju, rare soliste du goemongo en France, accompagne ces contes par le son grave et unique de cette cithare à cordes pincées qui a traversé les siècles.

