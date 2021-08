Méru Run Color Méru, 19 septembre 2021, Méru.

Méru Run Color 2021-09-19 09:45:00 – 2021-09-19

Méru Oise

15 Venez découvrir notre première édition Run Color le dimanche 19 septembre .

Participé à la course la plus festive et colorée de Méru !

meruruncolor@gmail.com

Union des Commerçants Méruviens

dernière mise à jour : 2021-08-12 par