Journées des Métiers d’Art au Musée de la Nacre Méru Catégories d’Évènement: Méru

Oise

Journées des Métiers d’Art au Musée de la Nacre, 1 avril 2023, Méru . Journées des Métiers d’Art au Musée de la Nacre 51 rue Roger Salengro Méru Oise

2023-04-01 – 2023-04-01 Méru

Oise . À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous propose un rendez-vous d’exception avec les tabletiers du musée samedi 1er et dimanche 2 avril de 14h30 à 18h30. Rencontrez Maxime Desirest et Stéphanie Millet, tabletiers des ateliers de production du musée qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire ! Entrée libre et gratuite. contact@musee-nacre.fr +33 3 44 22 61 74 INMA

Méru

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Méru, Oise Autres Lieu Méru Adresse 51 rue Roger Salengro Méru Oise Ville Méru Departement Oise Tarif Lieu Ville Méru

Méru Méru Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meru /

Journées des Métiers d’Art au Musée de la Nacre 2023-04-01 was last modified: by Journées des Métiers d’Art au Musée de la Nacre Méru 1 avril 2023 51 rue Roger Salengro Méru Oise Méru Oise

Méru Oise