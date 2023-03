Dowdelin Méru Méru Catégories d’Évènement: Méru

Oise

Dowdelin, 17 mars 2023, Méru Méru. Dowdelin 5 31 rue Voltaire Méru Oise

2023-03-17 – 2023-03-17 Méru

Oise Méru . 5 5 10 Dans le cadre du festival les Amazones modernes en partenariat avec La Grange à Musique, scène de musiques actuelles de Creil. Entre jazz créole, électronique et percussions antillaises. La recette d’une musique aux couleurs d’un monde patchwork où la Guadeloupe côtoie l’Arménie, le quartier lyonnais de la Croix-Rousse, la Martinique, en faisant un détour via l’Afrique, la Réunion, les États-Unis par ses emprunts au jazz. Ajoutez une pincée d’électronique, deux doigts de hip-hop, saupoudrez de créole, mixez tous ces ingrédients : cela vous donne Dowdelin, groupe afro-futuriste créole comme ils se définissent.

Le groupe joue en un lieu singulier où s’emmêlent les genres et les couleurs, les héritages et les audaces. billetterie@ville-meru.fr +33 3 44 52 35 00 https://www.ville-meru.fr/billetterie-en-ligne Photo : JP Jimenez

Méru

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Méru, Oise Autres Lieu Méru Adresse 31 rue Voltaire Méru Oise Ville Méru Méru Departement Oise Tarif 5 Lieu Ville Méru

Méru Méru Méru Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meru meru/

Dowdelin 2023-03-17 was last modified: by Dowdelin Méru 17 mars 2023 31 rue Voltaire Méru Oise Méru Oise

Méru Méru Oise