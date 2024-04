Merteuil Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 21:00 – 22:10

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Théâtre classique revisité. Et si « Les liaisons dangereuses » avait une suite… 1799. Un relais de chasse dans une forêt, entre chien et loup. Un fiacre s’arrête. La marquise de Merteuil en descend, fanée et usée. Un mystérieux billet l’a conviée alors qu’elle s’est retirée du monde depuis plus de 15 ans, depuis la mort du Vicomte de Valmont. Qui lui a écrit ce billet ? Ces années d’exil l’ont-elles adoucie ? Le temps panse-t-il les blessures de l’orgueil ? « N’oubliez jamais que lorsqu’une femme en combat une autre, l’issue est souvent fatale. » Pierre Choderlos de Laclos. Pièce de Marjorie FrantzMise en scène : Salomé VilliersAvec Chloé Berthier et Marjorie Frantz Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h10 Représentations du 4 au 13 avril 2024 :jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/