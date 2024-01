MERSENNE (1588-1648) : LA SCIENCE DES SONS À L’ÂGE BAROQUE Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans, mardi 6 février 2024.

MERSENNE (1588-1648) : LA SCIENCE DES SONS À L’ÂGE BAROQUE Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Comment peut-on mesurer la vitesse du son avec son pouls ? Comment accorder une guitare si l’on n’entend pas ? Pourquoi entend-on mieux la nuit que le jour ? Vaut-il mieux manger des poireaux ou boire du jus de chou pour améliorer sa voix ? Pourra-t-on un jour fabriquer des échos portatifs artificiels ? Ces drôles de questions, parmi une foule d’autres, le religieux Marin Mersenne (1588-1648) se les pose. Natif du Maine, il fut l’un des acteurs de l’essor de la science expérimentale dans la première moitié du XVIIe siècle et a contribué à l’émergence de la communication savante moderne, via un réseau de correspondance qui couvrait presque toute l’Europe. La conférence reviendra sur sa trajectoire et sur ses travaux qui ont posé les bases d’une véritable science des sons à l’âge baroque. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Bibliothèque Universitaire

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 18:30:00

fin : 2024-02-06 19:30:00



L’événement MERSENNE (1588-1648) : LA SCIENCE DES SONS À L’ÂGE BAROQUE Le Mans a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire