Dans les sacs des baigneurs Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’Évènement: Mers les bains

Somme Dans les sacs des baigneurs Mers-les-Bains Mers-les-Bains, 16 septembre 2023, Mers-les-Bains. Dans les sacs des baigneurs Samedi 16 septembre, 10h00, 18h00 Mers-les-Bains Entrée libre Mers-les-Bains Mers-les-Bains plage Mers-les-Bains 80350 Somme Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 94 53 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 Siloé Détails Catégories d’Évènement: Mers les bains, Somme Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse Mers-les-Bains plage Ville Mers-les-Bains Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Mers-les-Bains Mers-les-Bains latitude longitude 50.064583;1.381025

Mers-les-Bains Mers-les-Bains Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mers-les-bains/