MERRYN JEANN + CONFUSE + ADAM NAAS | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, mardi 19 mars 2024.

On fêtera la sortie de DOG BEACH, le premier album long format de l’artiste australienne Merryn Jeann à venir sur le label Rescue + Return Records au Hasard Ludique !

Merryn Jeann est une auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste basée à Byron Bay Shire/Arakwal Country. Elle a créé un monde onirique de paysages sonores qui évolue entre les genres qui portent une sagesse musicale à part.

C’est une artiste multi dimensionnelle qui au-delà de la musique, explore les arts visuels et la performance.

Ses live sont d’un magnétisme rare et tous différents, elle aime l’improvisation et mêler la performance à ses concerts, les rendant tous uniques. Elle avait d’ailleurs gagné les Inouïs du Printemps de Bourges en 2020 sous la présidence de Flavien Berger.

+ Adam Naas [Indie Rock / Neo Soul – FR]

Après un déménagement de Paris à Londres et l’installation dans un ancien atelier partagé avec une équipe d’artistes aux identités plurielles, Adam Naas, 29 ans, revient avec son deuxième album “Goldie and the Kiss of Andromeda”.

Entre Paris et Londres, Adam développe un univers aux confins de plusieurs disciplines : musique, photographie, set design, mode. Lors de ses performances qui ne laissent aucune salle indifférente, nait progressivement Goldie, son alter ego londonien. Goldie, c’est l’or de ses cheveux, le miel de sa voix, un être de lumière qui semble tout droit sorti d’une longue nuit d’incertitude.

Après l’amour dans un premier album, “The Love Album”, sorti en 2018, c’est désormais l’affirmation du désir. Ce nouvel album raisonne au son des choeurs qui donnent à chaque chanson l’allure de personnages avec qui Goldie entame tour à tour une danse macabre. Tantôt horizon funeste dans Forever Mine et One Way or Another, tantôt amante dans A Story We Don’t Tell, la mort se chante au rythme de pulsations new wave aux accents glam. Un véritable hymne à la vie, proféré depuis 6 Feet Under.

+ Confuse [Pop Lo-fi – FR]

Multi-instrumentiste vivant à Marseille, Chris multiplie les projets en tant que compositrice, autrice, interprète et réalisatrice, en relation étroite avec Paris, Londres et Melbourne.

Moitié d’In Case Of Fire, cette autodidacte explore ses affections sonores au service de jeux vidéos, performances, films, albums et tournées.

Des guitares réverbérées au son de basses saturées qui allient des violons virtuels, Chris devient « confuse » et refuse de choisir entre punk, folk, hip hop ou musique concrète. Son premier album à venir en 2024, offre un univers mélancolique aux mélodies pop lo-fi dark surréaliste.

