Merryn Jeann + Adam Naas + Confuse Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, mercredi 20 mars 2024.

Rendez-vous au Molotov le 20 mars avec Merryn Jeann + Adam Naas + Confuse.

On fêtera la sortie de Dog Beach, le premier album long format de l’artiste australienne Merryn Jeann à venir sur le label marseillais Rescue + Return Records.



Œuvre impressionnante et unique en son genre, Dog Beach, réalisé par l’exceptionnel Rob Ellis (PJ Harvey, Marianne Faithfull, Torres, …), est un émerveillement sonore et méticuleusement conçu sous la forme d’un album de dix titres.



• Merryn Jeann

[Alt Pop / Art Rock AU]

Artiste multidimensionnelle, en constante exploration et expérimentation et fièrement libre, Merryn Jeann s’épanouit dans l’exploration des arts visuels et sonores, dévoilant un son qui incarne un monde de créativité à part nous transportant dans son univers unique.

Autrice-compositrice-interprète et multi-instrumentiste basée à Arakwal Country/Byron Bay Shire, Australie, elle a créé un monde onirique de paysages sonores qui évoluent entre les genres et qui portent une sagesse musicale à part.



• Adam Naas

[Indie Rock / Neo Soul FR]

Après un déménagement de Paris à Londres et l’installation dans un ancien atelier partagé avec une équipe d’artistes aux identités plurielles, Adam Naas, 29 ans, revient avec son deuxième album « Goldie and the Kiss of Andromeda ».

Entre Paris et Londres, Adam développe un univers aux confins de plusieurs disciplines musique, photographie, set design, mode. Lors de ses performances qui ne laissent aucune salle indifférente, nait progressivement Goldie, son alter ego londonien. Goldie, c’est l’or de ses cheveux, le miel de sa voix, un être de lumière qui semble tout droit sorti d’une longue nuit d’incertitude.

Après l’amour dans un premier album, « The Love Album », sorti en 2018, c’est désormais l’affirmation du désir. Ce nouvel album raisonne au son des choeurs qui donnent à chaque chanson l’allure de personnages avec qui Goldie entame tour à tour une danse macabre. Tantôt horizon funeste dans Forever Mine et One Way or Another, tantôt amante dans A Story We Don’t Tell, la mort se chante au rythme de pulsations new wave aux accents glam. Un véritable hymne à la vie, proféré depuis 6 Feet Under.



• Confuse

[Pop Lo-fi FR]

Multi-instrumentistes vivant à Marseille, Chris multiplie les projets en tant que compositrice, autrice, interprète et réalisatrice, en relation étroite avec Paris, Londres et Melbourne.

Moitié d’In Case Of Fire, cette autodidacte explore ses affections sonores au service de jeux vidéos, performances, films, albums et tournées.

Des guitares réverbérées au son de basses saturées qui allient des violons virtuels, Chris devient « confuse » et refuse de choisir entre punk, folk, hip hop ou musique concrète. Son premier album à venir en 2024, offre un univers mélancolique aux mélodies pop lo-fi dark surréaliste. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

