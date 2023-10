AFTERWORK À LA BRASSERIE LES DEUX BRUNES Méron Montreuil-Bellay, 19 octobre 2023, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

Venez vous détendre en fin de journée en buvant un verre de bière et en découvrant les nouveautés ! Vous pourrez également rencontrer Sylvie, Betty et Valérie qui vous présenteront leur projet de trek solidaire !.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 20:00:00. .

Méron Rue des Ammonites

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and relax at the end of the day with a glass of beer and a look at what’s new! You’ll also be able to meet Sylvie, Betty and Valérie, who will be presenting their solidarity trek project!

Ven a relajarte al final de la jornada con un vaso de cerveza y entérate de todas las novedades También podrás conocer a Sylvie, Betty y Valérie, que presentarán su proyecto de caminata solidaria

Entspannen Sie sich am Ende des Tages bei einem Glas Bier und entdecken Sie die Neuheiten! Sie können auch Sylvie, Betty und Valérie treffen, die Ihnen ihr solidarisches Trekkingprojekt vorstellen werden!

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire