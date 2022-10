Mermonte – Café de la Danse Café de la Danse, 17 janvier 2023, Paris.

Le mardi 17 janvier 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Tarif : 18 EUR

Concert de Mermonte le 17 janvier au Café de la Danse :

Derrière Mermonte se cache avant tout Ghislain Fracapane, jeune compositeur et multi-instrumentiste basé à Rennes.

Débordant de créativité, il a eu envie de réunir autour de lui un aréopage de musiciens pour donner vie, en particulier sur scène, à un projet musical de grande amplitude. Composé à l’origine de dix membres, Mermonte va ainsi prendre forme – entre groupe de rock et orchestre – et déferle en mai 2012 avec un premier album éponyme au charme imparable. S’y déploie une musique, majoritairement instrumentale, rayonnante comme un soleil d’été

et vivifiante comme l’air du large. Court (huit plages, vingt-cinq minutes) mais dense, l’album suscite des vagues d’enthousiasme critique et Mermonte se trouve directement propulsé à la proue de la scène musicale hexagonale.

Aguerri par l’expérience acquise au fil de nombreux concerts en Europe et au Canada, le groupe – comptant désormais onze membres – resurgit en 2014 avec Audiorama, album qui traverse des eaux musicales à la fois plus contrastées et plus agitées. Naviguant avec autant

de panache dans le calme et dans la tempête, Mermonte se rapproche ici du post-rock houleux à la Godspeed You Black Emperor ! ou Mogwai sans rien perdre de sa flamboyance pop. Vient ensuite le lumineux et épique « Mouvement » sorti en 2018 chez Room Records , où le groupe au lineup cette fois resserré se voit qualifié de« Arcade Fire Français ». « Variations » leur nouvel album sortira le 30 septembre (Room Recods / Idol)

Café de la Danse 5 Passage Louis-Philippe 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/search/top/?q=mermonte https://www.facebook.com/search/top/?q=mermonte http://my.weezevent.com/mermonte-release-party

