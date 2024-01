Merluche – épisode 2 : Phobos contre-attaque Théâtre Darius Milhaud Paris, lundi 12 février 2024.

Merluche et Dorbius pourront-ils arrêter les sinistres projets du maléfique Phobos ? Comment trouver le courage d’affronter ses peurs… Pour les enfants de 7 à 99 ans.

N’ayant

toujours pas retrouvé son âge et taille d’enfant, le génie restant introuvable,

Merluche se met en quête d’un autre moyen d’y parvenir. Entrant de nouveau dans

la salle de Dorbius, il va y découvrir un grimoire soigneusement dissimulé : «

Le grimoire de hautes formules pour haute magie ». C’est en l’ouvrant qu’une

voix se fera entendre venue de nulle part et suppliant Merluche de la libérer

du livre. Se faisant berner, Merluche accepte et libère la dite voix : « Phobos

» ayant pour ambition de devenir le seigneur des cauchemars. Celui-ci est

puissant et malin. Aidé de Dorbius, arriveront-ils à arrêter les sinistres

projets de Phobos ?

Merluche

épisode 2 : « Phobos contre-attaque » est la suite directe de : « Merluche

épisode 1 : l’école de magie ». La pièce nous conte l’histoire de personnages

confrontés à leurs propres peurs. Comment réussir à les dépasser ? Et puis

elle pose également la question : la peur est-elle forcément négative ou

bien peut-elle être utile ? C’est ce que les spectateurs découvriront au fil de

l’histoire.

Enigmes, actions chorégraphiés, poésie sont au cœur de ce

spectacle.

Auteur

– metteur en scène : Romain Philips

Interprètes : Swann Seris, Romain

Philips, Jonathan Alix

Genre

: théâtre-magie / théâtre enfant –

comédie

Jeune

public de 7

