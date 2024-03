MERLUCHE A L’ECOLE DE MAGIE ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne, dimanche 14 avril 2024.

a partir de 5 ansQuand le descendant de Merlin l’enchanteur retourne en classe… Un spectacle de magie interactif sur la bienveillance.Dans une école, Merluche prend des cours de Magie avec le professeur Dorbius. Malheureusement pour Merluche, tout ne se passe pas comme il le voudrait ! Entre camarades qui se moquent de lui et un voeu qu’un génie comprend de travers, Merluche se retrouve mis de côté dans son parcours de magie scolaire. Heureusement, son professeur, Dorbius saura regarder Merluche de façon bienveillante… Merluche à l’école de magie est une pièce pédagogique adaptée à tous. Cette pièce met en scène un élève ayant perdu confiance en lui. Grâce à la bienveillance d’un professeur particulier, il va retourner sur le chemin de la réussite.C’est un spectacle interactif qui mêle théâtre et magie. Les phases de dialogues ont été inspirées entre autre d’Albert Jacquard et mettent en avant que : la bienveillance est un excellent moyen d’apprentissage et que la persévérance permet d’atteindre ses rêves.Auteur : Romain Philips Artistes : Romain PhilipsMetteur en scène : Romain Philips, Jonathan Alix

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 10:30

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77