Merluche à l’école de la magie Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Merluche à l’école de la magie Théâtre Darius Milhaud, 31 juillet 2023, Paris. Le vendredi 11 août 2023

de 14h30 à 15h15

Le mercredi 09 août 2023

de 14h30 à 15h15

Le lundi 07 août 2023

de 14h30 à 15h15

Le vendredi 04 août 2023

de 14h30 à 15h15

Le mercredi 02 août 2023

de 14h30 à 15h15

Le lundi 31 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans. payant Tarif normal : 9€ Tarif habitants du 19ème arrdt : 7€ Centres de loisirs : 5€ Quand le descendant de Merlin l’enchanteur retourne en classe… Un spectacle de magie interactif sur la bienveillance. De 5 à 99 ans. Dans une école,

Merluche prend des cours de Magie avec le professeur Dorbius. Malheureusement

pour Merluche, tout ne se passe pas comme il le voudrait ! Entre camarades qui

se moquent de lui et un voeu qu’un génie comprend de travers, Merluche se

retrouve mis de côté dans son parcours de magie scolaire. Heureusement, son

professeur, Dorbius saura regarder Merluche de façon bienveillante… Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud

situé à proximité des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans

la magie du spectacle ! Auteur & mise en scène :

Romain Philips Interprètes

: Romain Philips, Jonathan Alix Genre

: théâtre-magie Durée :

45mn Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : https://www.etedesptitsfutes.com 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/merluche-%C3%A0-l-%C3%A9cole-de-la-magie/

