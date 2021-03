MERLOT Radio Citius, Altius, Fortius Salle Artymès, 24 avril 2021-24 avril 2021, Mesquer.

**_Spectacle musical et acrobatique_**



« Citius Altius fortius » ou « plus vite plus haut plus fort » est un spectacle empruntant la forme d’une émission de radio ou s’enchaine les portraits d’athlètes en chansons et acrobatie

Quatre artistes se passent le relais entre chansons, sketchs et cascades.

Des reportages, des interviews, des chroniques s’enchainent à la manière d’un plateau télé ou studio de radio. Un écran derrière Merlot illustre les reportages et les chansons à la manière d’une émission de télévision (pas comme les autres).

Les chansons mettent en musique et paroles les portraits de sportifs réels ou imaginaires

symbolisant les grandes familles d’athlètes (Usain Bolt, une haltérophile, Abebe Bikila, un skieur de vol à ski…).

Merlot est Jean-Michel Grobidon le présentateur un peu ringard mais très motivé, il joue de la guitare et du piano et envoie des séquences audio. Il chante la plupart des chansons.

Polo sera le musicien imitateur touche-à-tout. Il sera le reporter, chroniqueur ou encore

l’interviewer. Il assistera Merlot dans les saynètes par sa verve et dans la musique par ses qualités de multi-instrumentaliste beatboxer choriste.

Le duo de comédiennes-circassiennes seront les sportifs. Comme des mimes, des acrobates,

clowns, comédiennes, elles seront faire des trucs de dingue avec leurs corps (jonglage, chutes, acrobaties…). Elles illustreront les chansons et certaines saynètes par des poses, acrobaties, mouvements de corps et jeux d’illusion. Afin de donner corps aux athlètes décrits, elles utiliseront avec la complicité de l’ingénieur lumière et grâce à un gros travail en amont de scénographie – mise en scène – création lumière, leurs corps et quelques objets à l’usage détourné pour incarner des personnages et des aptitudes (vitesse, force, adresse, grâce…).

Un spectacle drôle et décalé mais aussi créatif, beau et poétique.





Lien utile

[https://www.youtube.com/watch?v=XdVym_5Kid8](https://www.youtube.com/watch?v=XdVym_5Kid8)







Billetterie :

* Mairie

* Site internet de la Mairie : [www.mesquerquimiac.fr](http://www.mesquerquimiac.fr/)

* Sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible)



Durée : 50 min.

Tout public, à partir de 4 ans

Placement libre



_Par Gommette Production_

_MERLOT : auteur, compositeur, chant, guitare_

_POLO : beatbox, guitare, chant_

_Lucie LEVASSEUR : comédienne, acrobate_

_Iris GARBEDIAN : comédienne, acrobate_

_Pablo VOLO : metteur en scène_

_Marie DUBOIS : scénographe, marionnettiste_

Public

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-24T15:00:00 2021-04-24T01:00:00