Conques-sur-Orbiel Aude Conques-sur-Orbiel 8 8 EUR [Docu concert] Parti à la rencontre des habitants éphémères d’un centre de migrants, Merlot a eu l’idée de les faire chanter, face caméra, dans leurs langues d’origine. Alors que sont projetées sur grand écran les images compilées des moments complices et des témoignages qu’il a pu recueillir, lui et ses deux instrumentistes accompagnent en temps réel l’ensemble de leurs interventions, l’espace d’un spectacle singulier particulièrement émouvant. Conques-sur-Orbiel

