« Merline l’Enchanteuse » de Bérengère Charbonnier Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Merline l’Enchanteuse vient vous régaler les oreilles avec l’histoire de Jack et le haricot magique et autres contes en musique.

Pour raconter la naissance de Merlin, et d’autres histoires merveilleuses, Merline fait vibrer les enfants au son de ses cordes sensibles. Voix, guitare, cithare et violoncelle les entraînent dans une ribambelle de ritournelles ! Chaque oreille y trouve son compte au fil du spectacle. Cette trobaïritz, femme troubadour des temps modernes lie mots et mélodies avec humour et poésie, pour transporter les imaginaires.

Parents et enfants à partir de 6 ans, sur inscription. Durée : 45 min.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Bérengère Charbonnier