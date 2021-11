Orléans Maison des Arts et de la Musique - MAM Loiret, Orléans Merlin, l’apprenti enchanteur Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le vendredi 17 décembre à 18:30

Merlin l’enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Bien décidé à les récupérer, il s’aventure à Brocéliande Nord, un endroit peuplé de dragon et lutins… Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le chemin de sa magie ? **Texte et mise en scène** Sandrine Gauvin **Avec** Adrien Deschamps Henri Haubertin **Bande annonce** [[https://youtu.be/C5s19YmnOEU](https://youtu.be/C5s19YmnOEU)](https://youtu.be/C5s19YmnOEU)

placement libre, Plein tarif : 8 €, Tarif réduit -12 ans : 6 €

