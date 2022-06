Merlin la légende, 2 décembre 2022, .

Merlin la légende



2022-12-02 – 2022-12-02

Spectacle pour jeune public



Un spectacle enchanteur mêlant rires et tours de magie aucœur de la forêt de Brocéliande.

Aidé par les enfants, Arthur réussira-t-il à décrocher Excalibur ?

Un peu de poudre de Merlinpimpin et vous voilà embarqués dans une épopée chevaleresque… mais sans cheval parce qu’on est dans un théâtre et que ça ne rentrait pas.

Merlin doit former le jeune Arthur pour qu’il gagne le grand tournoi de chevalerie.

Embarqué dans un tourbillon d’aventures alliant magie, numéro de claquettes, sorcellerie, histoire d’amour, combat à l’épée et robes de princesse, notre jeune héros réussira t-il à déjouer les plans machiavéliques de la Fée Maléfique ?

Vous, ses amis imaginaires, venez vibrer au cœur de l’action dans cette comédie pleine d’humour et de péripéties.



Stéphan DEBRUYNE

Fanny VACAMBAS

Hervé QUENTRIC

Un spectacle féérique !

Une vraie pièce de théâtre pour toute la famille, avec de la magie, des combats et des fées…

https://odeon.marseille.fr/programmation/jeune-public/merlin-la-legende-arthur-et-la-fee-malefique

