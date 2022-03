MERLIMONT Merlimont, 22 août 2022, Merlimont.

MERLIMONT

du lundi 22 août au vendredi 26 août à Merlimont

### **Stages de 5 jours :** ### *** Milieu Marin Dès 4 ans à 508€** ### *** Char à Voile À partir de 8 ans à 575€** * **Spécial séjour à la semaine de 4 nuits.** * **Convivialité en bord de mer pour une fin d’été tout en douceur.** **Programmme “Stage Marin”** Encadré par 1 Guide Nature Diplômé et l’omniprésence de l’équipe d’animation FTB. Des 5 sens, à la réalité : Regarder, toucher, sentir, écouter, goûter. • 1er et 2ème jours : Activités incontournables : la pêche à pied, découvertes à marée basse. • 3ème jour : Animation nature, la découverte des dunes et des marées. • 4ème jour : Animation expérimentations, de la vue au toucher, au goût. • 5ème jour : Le vent, la mesure et confection de cerf-volants. **Programme “Stage Char à Voile”** Encadré par 1 Moniteur Brevet d’Etat et l’omniprésence de l’équipe d’animation FTB. De l’apprentissage, à la liberté : Découvertes, initiations, sensations, évolutions. • 1er jour : découverte du matériel, explications des zones de sécurité et des marées. • 2ème au 4ème jours : conduite et pratique du char. • 5ème jour : test de fin de stage avec remise des livrets de pilotage. **Ateliers Patrimoine et Rural** : Écosystème-Énergies renouvelables **English Games Party** : 1h30/jour de découverte d’anglais. **Site** : Situé à 15 minutes à pied de la plage et à 10 minutes du centre-ville de Merlimont-plage. Implanté sur un terrain semi-boisé de 2,5 hectares avec des chemins de promenade et une plaine de jeux de 2 hectares. Entièrement clos, idéalement calme, nature et des grandes plages de sable fin. **Hébergement** : Chambres de 4 à 6 lits, salles d’activités, grande salle à manger et terrasse extérieure pour une restauration estivale ainsi qu’une salle de soirée équipée de jeux de lumières et sonorisation, pour la boum de colo ! **Encadrement** : Equipe diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont : 1 Directeur BAFD-1 Adjoint pédagogique -1 Assistante sanitaire PSC1- 1 animateur(trice) BAFA ou stagiaire pour 5 enfants. Toutes les activités sportives sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnées des animateurs FTB. **Tarif tout inclus** : Voyage A/R en train au départ de Paris – Hébergement – Activités mentionnées- Remise des diplômes – Restauration –Déplacements locaux-Encadrement – Assurances – Assistance rapatriement.

Stage Marin 508€ / Stage Char à Voile 575€

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Merlimont Merlimont Merlimont Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-22T08:00:00 2022-08-22T23:00:00;2022-08-23T08:00:00 2022-08-23T23:00:00;2022-08-24T08:00:00 2022-08-24T23:00:00;2022-08-25T08:00:00 2022-08-25T23:00:00;2022-08-26T08:00:00 2022-08-26T20:00:00