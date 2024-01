Mardinale à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles, mardi 13 février 2024.

Mardinale à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 09:00:00

fin : 2024-02-13 12:00:00

RDV le 13 février (9h-12h), à Géodomia pour une mardinale intitulée « Du sport dans ma commune ! », proposée par Géodomia.

Depuis quelques années, les city-stades et autres aménagements sportifs ont poussé comme des champignons dans nos communes rurales !

Cependant, un constat est fait ces aires de loisirs sont bien souvent désertées par les usagers, ou mal utilisées…et les communes continuent d’engager des frais pour maintenir un usage sécure des infrastructures. Comment redynamiser ces terrains multisports et les rendre plus attrayants ? Quelles solutions s’offrent aux communes qui souhaitent promouvoir la pratique sportive sur leur territoire ?

Inscription en ligne ou par téléphone au 03 23 80 32 20

.

33 Rue des Victimes de Comportet

Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France



L’événement Mardinale à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2024-01-19 par SIM Hauts-de-France – OT Cœur de Picard