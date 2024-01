Atelier immersif sur le climat 2 Tonnes à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles, samedi 10 février 2024.

Atelier immersif sur le climat 2 Tonnes à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:30:00

fin : 2024-02-10 12:30:00

Géodomia vous propose de participer à un atelier « 2tonnes », le samedi 10 février (9h30-12h30). Celui-ci sera animé par Hervé Chatelain (Animateur Fresque du climat et Atelier 2Tonnes). Parfaite suite de La Fresque du Climat, l’atelier immersif 2tonnes propose aux participants d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant les 2tonnes éq. CO2 par personne d’ici à 2050.

Pourquoi 2 tonnes ?

Afin de limiter les effets du changement climatique, l’Accord de Paris (2015) a fixé un objectif limiter la hausse de la température bien en deçà de 2°C d’ici la fin du siècle, en faisant tous les efforts pour la maintenir en deçà de 1,5°C. Pour y arriver, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment passer à 2 tonnes équivalent CO2 par an et par habitant d’ici 2050. Aujourd’hui, en moyenne, un Français émet 9,5 tCO2e par an. En moins de 30 ans, nous devons donc diviser nos émissions par 5 pour atteindre cet objectif.

Gratuit / Sur inscription au 03 23 80 32 20 / 12 personnes maximum.

.

33 Rue des Victimes de Comportet

Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France



L’événement Atelier immersif sur le climat 2 Tonnes à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2024-01-19 par SIM Hauts-de-France – OT Cœur de Picard