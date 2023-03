Portes Ouvertes à l’atelier de Gaël Rouxeville La Gaelerie, 1 avril 2023 14:00, Merléac.

Exposition d’œuvres d’art, sculptures, peintures, photos 1 et 2 avril 1

http://www.gaelrouxeville.fr

PORTES OUVERTES

à l’atelier de Gaël Rouxeville, artiste plasticien (sculpteur, peintre, photographe)

Installé depuis fin 2021 à Merléac, l’artiste y a aménagé une salle d’exposition, où il présente ses oeuvres au public sur rendez-vous.

Son travail très épuré, tantôt abstrait, tantôt figuratif, se libère de toute représentation, pour nous emmener dans notre imaginaire. Un voyage bienfaisant et apaisant, qui ressource et donne à méditer.

Le week-end du 1er et 2 avril, il ouvrira les portes à tous les visiteurs de passage.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’exceptionnelle chapelle Saint Jacques, située face à sa galerie, qui vient d’être entièrement restaurée.

La Gaelerie 25 Saint Léon, 22460 Merléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor

