Cycle de botanique et d’herboristerie pratique Mérinchal, samedi 13 janvier 2024.

Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13 18:00:00

Cycle de Botanique et d’herboristerie pratique

Ce stage en 2024 s’adresse à tous ceux que le sujet intéresse mais qui peinent à dégager plusieurs jours d’affilé, ou qui souhaitent acquérir une vue d’ensemble du sujet.

L’association Vieilles Racines et Jeunes Pousses propose un cycle de 7 sessions les samedis animées par THIERRY THÉVENIN, paysan herboriste, et PAUL ALLAIN, botaniste, cueilleur et berger.

6 demi journées de 14h à 18h

13/01 : Le monde végétal, organisation et classification

03/02 : Mode de vie des végétaux

24/02 : Outils de détermination, morphologie végétale, herbier

16/03 : les principales familles végétales

20/04 : Herboristerie; cueillette et usages médicinaux

11/05 : Plantes alimentaires et la force du printemps

Une journée complète de 09h à 17h

01/06 : Sortie botanique dans un milieu riche et préservé

Le cycle ne peut pas être scindé.

Cycle de Botanique et d’herboristerie pratique

Ce stage en 2024 s’adresse à tous ceux que le sujet intéresse mais qui peinent à dégager plusieurs jours d’affilé, ou qui souhaitent acquérir une vue d’ensemble du sujet.

L’association Vieilles Racines et Jeunes Pousses propose un cycle de 7 sessions les samedis animées par THIERRY THÉVENIN, paysan herboriste, et PAUL ALLAIN, botaniste, cueilleur et berger.

6 demi journées de 14h à 18h

13/01 : Le monde végétal, organisation et classification

03/02 : Mode de vie des végétaux

24/02 : Outils de détermination, morphologie végétale, herbier

16/03 : les principales familles végétales

20/04 : Herboristerie; cueillette et usages médicinaux

11/05 : Plantes alimentaires et la force du printemps

Une journée complète de 09h à 17h

01/06 : Sortie botanique dans un milieu riche et préservé

Le cycle ne peut pas être scindé.

EUR.

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Marche et Combraille en Aquitaine