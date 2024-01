Théâtre Hélios « OMéran » – Clotilde Gilles • Alain Larribet Mérinchal, samedi 21 décembre 2024.

Théâtre Hélios « OMéran » – Clotilde Gilles • Alain Larribet Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-21 18:30:00

fin : 2024-12-21

Les voix mêlées d’Alain Larribet et de Clotilde Gilles, ainsi que les notes égrenées de leurs instruments, transportent le public dans un autre monde un paysage de montagnes et de plaines sans fin, un univers musical où se croisent les sons des origines du monde et les rythmes des terroirs qu’ils ont fréquentés.

La voix d’Alain Larribet emporte dans un espace hors du temps, où se mélangent les sons de la nature, le souffle du vivant et les chants de tous les pays de la terre.

Les mots et le chant de Clotilde Gilles s’y glissent et y dessinent un chemin de lucioles.

OMèran explore musicalement nos perceptions, nos ressentis, la réunion de l’être humain et de la nature, nos racines telluriques et les chemins célestes de nos rêves…

Musiques du monde • Pour tous, à partir de 7 ans • 70 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

EUR.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios « OMéran » – Clotilde Gilles • Alain Larribet Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine