Théâtre Hélios « Incognito » – Compagnie Magik Fabrik Mérinchal, samedi 7 décembre 2024.

Théâtre Hélios « Incognito » – Compagnie Magik Fabrik Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07 18:30:00

fin : 2024-12-07

C’est deux imbéciles

ils sont sales ils n’ont rien

ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole

ils sont là incognito

et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter

ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle

et quelques gamins si y’en a qui traînent, ronchons et rigolards, idiots mais malins

ils se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde.

Ce spectacle a bénéficié du soutien à la diffusion de l’ODIA

Clown • Pour tous, à partir de 6 ans • 60 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

C’est deux imbéciles

ils sont sales ils n’ont rien

ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole

ils sont là incognito

et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter

ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle

et quelques gamins si y’en a qui traînent, ronchons et rigolards, idiots mais malins

ils se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde.

Ce spectacle a bénéficié du soutien à la diffusion de l’ODIA

Clown • Pour tous, à partir de 6 ans • 60 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

EUR.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios « Incognito » – Compagnie Magik Fabrik Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine