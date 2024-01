Théâtre Hélios « Le pêcheur d’oiseaux » – Jérôme Douplat Mérinchal, samedi 9 novembre 2024.

Théâtre Hélios « Le pêcheur d’oiseaux » – Jérôme Douplat Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 21:00:00

fin : 2024-11-09

Un spectacle troublant, joyeux et passionnant qui secoue un petit quelque chose au fond de chacun comme une envie d’aller voir par soi même au-delà de la croisée des chemins…

Poète et conteur naturaliste, Jérôme Douplat tisse avec délicatesse un récit intimiste dans lequel l’homme reprend enfin langue avec la nature. Perchés dans les arbres, posés au bord des fleuves ou dans une brassée de plumes, les mots de cet attachant Pêcheur d’oiseaux virevoltent au vent, dessinent à la volée des récits enchanteurs et des fables réalistes avec une douceur enfantine et une passionnante érudition ornithologique.

Conte • Pour tous, à partir de 10 ans • 60 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



