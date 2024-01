Théâtre Hélios « Bal d’automne » – Duo Nokkenoc • Duo Durêve / Congrega Mérinchal, samedi 26 octobre 2024.

Théâtre Hélios « Bal d’automne » – Duo Nokkenoc • Duo Durêve / Congrega Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 20:30:00

fin : 2024-10-26

Duo Nokkenoc :

Traditions gasconnes et scandinaves se mêlent aux sons de la nyckelharpa, de la guitare et du cistre, dans une énergie acoustique touchée de rock-métal. Nøkkenoc fait ainsi frétiller les pieds grâce à cette musique cadencée au frais parfum de Suède et à la chaleur du terroir occitan, tout ça avec une énergie surprenante…

Duo Durêve / Congrega :

Sur les compositions de Monsieur Durêve qu’on ne peut rationnellement pas détester, Monsieur Congrega y ajoute ses arguments indubitables. Munis d’un accordéon tout neuf et d’une guitare frétillante, les deux individus fusionnent le trad hard punk avec le love bisounours . Leur tout est un bal néo-folk à l’accent haut-breton, qu’on ne peut raisonnablement pas s’empêcher de danser.

Concert – Bal trad • Tout public • 240 mn

Tarif plein 15 €, réduit 12 € • Hors abonnement

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios « Bal d’automne » – Duo Nokkenoc • Duo Durêve / Congrega Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine