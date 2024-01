Théâtre Hélios « De la plume et de l’épée » – Souleymane Diamanka Mérinchal, samedi 12 octobre 2024.

Théâtre Hélios « De la plume et de l’épée » – Souleymane Diamanka Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 18:30:00

fin : 2024-10-12

Bordelais d’origine peule, il joue avec les mots et jongle entre les langues. Sa poésie, héritage de ses aïeuls peuls, à la fois rythme et mélodie, ouvre au monde. Inspiré des mots des anciens et des racines de sa terre natale, chaque texte est une ode à la tradition. Mélangeant les genres et les cultures, Souleymane Diamanka transcende le verbe de sa voix chaude et grave dans chacun de ses spectacles où l’émotion et la technique font corps et s’harmonisent avec subtilité.

Dans son spectacle One poet show , seul sur scène, l’artiste immerge le public dans une balade sensorielle métissée où la poésie des mots fait corps avec celle des images du fond de scène et de la bande son émergeant des limbes de son enfance.

Slam • Pour tous, à partir de 10 ans • 60 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Bordelais d’origine peule, il joue avec les mots et jongle entre les langues. Sa poésie, héritage de ses aïeuls peuls, à la fois rythme et mélodie, ouvre au monde. Inspiré des mots des anciens et des racines de sa terre natale, chaque texte est une ode à la tradition. Mélangeant les genres et les cultures, Souleymane Diamanka transcende le verbe de sa voix chaude et grave dans chacun de ses spectacles où l’émotion et la technique font corps et s’harmonisent avec subtilité.

Dans son spectacle One poet show , seul sur scène, l’artiste immerge le public dans une balade sensorielle métissée où la poésie des mots fait corps avec celle des images du fond de scène et de la bande son émergeant des limbes de son enfance.

Slam • Pour tous, à partir de 10 ans • 60 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

EUR.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios « De la plume et de l’épée » – Souleymane Diamanka Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine