Théâtre Hélios « A te regarder… ils s’habitueront » – Compagnie Hé ! Psst ! Mérinchal, samedi 28 septembre 2024.

Théâtre Hélios « A te regarder… ils s’habitueront » – Compagnie Hé ! Psst ! Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 18:30:00

fin : 2024-09-28

Ce spectacle est un témoignage sensible et émouvant. Il questionne les canons de la beauté et le hasard de cette tombola génétique qui nous fait beau ou laid.

Véritable spectacle humoristique, Julie Vivona nous fait redécouvrir la joie de vivre et, sans jamais tomber dans le pathos, avec un vrai talent de comédienne et d’auteure, nous fait rire et nous sentir vivant. Elle fait changer notre regard sur l’autre… et sur elle… qui souffre d’un problème de thyroïde une lipodystrophie, grave maladie mortelle. Mais au fond d’elle-même, elle savait déjà qu’elle était mortelle !

« Heureusement que la vieillesse vient arbitrer de façon plus égalitaire ces injustices ».

Théâtre • Pour tous, à partir de 12 ans • 75 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Ce spectacle est un témoignage sensible et émouvant. Il questionne les canons de la beauté et le hasard de cette tombola génétique qui nous fait beau ou laid.

Véritable spectacle humoristique, Julie Vivona nous fait redécouvrir la joie de vivre et, sans jamais tomber dans le pathos, avec un vrai talent de comédienne et d’auteure, nous fait rire et nous sentir vivant. Elle fait changer notre regard sur l’autre… et sur elle… qui souffre d’un problème de thyroïde une lipodystrophie, grave maladie mortelle. Mais au fond d’elle-même, elle savait déjà qu’elle était mortelle !

« Heureusement que la vieillesse vient arbitrer de façon plus égalitaire ces injustices ».

Théâtre • Pour tous, à partir de 12 ans • 75 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

EUR.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios « A te regarder… ils s’habitueront » – Compagnie Hé ! Psst ! Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine