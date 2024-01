Théâtre Hélios « (ex)Ode, au feu des origines » – Compagnie Zumbó Mérinchal, samedi 14 septembre 2024.

Théâtre Hélios « (ex)Ode, au feu des origines » – Compagnie Zumbó Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 18:30:00

fin : 2024-09-14

Aujourd’hui, l’Europe assiste sur son territoire au plus grand mouvement de populations de ces soixante-dix dernières années. Une nouvelle fois, des milliers de personnes vivent l’exode, pour ne jamais revenir dans la plupart des cas. Ils poseront leur valises dans un ailleurs qui leur est inconnu. Ils deviendront des étrangers.

Imaginé comme un récital-concert, les textes de Matías Chebel sont rythmés par des chansons du monde entier. Raconté et chanté en plusieurs langues tels que le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, l’arabe, le grec et le tupi-guaraní, ce périple sonore se veut un seul et unique chant, un chant d’humanité et de partage une ode au feu des origines.

Musique / chanson • Pour tous, à partir de 12 ans • 70 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Aujourd’hui, l’Europe assiste sur son territoire au plus grand mouvement de populations de ces soixante-dix dernières années. Une nouvelle fois, des milliers de personnes vivent l’exode, pour ne jamais revenir dans la plupart des cas. Ils poseront leur valises dans un ailleurs qui leur est inconnu. Ils deviendront des étrangers.

Imaginé comme un récital-concert, les textes de Matías Chebel sont rythmés par des chansons du monde entier. Raconté et chanté en plusieurs langues tels que le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, l’arabe, le grec et le tupi-guaraní, ce périple sonore se veut un seul et unique chant, un chant d’humanité et de partage une ode au feu des origines.

Musique / chanson • Pour tous, à partir de 12 ans • 70 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

EUR.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios « (ex)Ode, au feu des origines » – Compagnie Zumbó Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine