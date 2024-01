Théâtre Hélios « Du haut d’impros » – Alexandre Lilien • Jean-Yves Girin Mérinchal, samedi 10 août 2024.

Théâtre Hélios « Du haut d’impros » – Alexandre Lilien • Jean-Yves Girin Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 18:30:00

fin : 2024-08-10

L’un est belge, l’autre c’est le contraire ! Ils sont tous deux passionnés d’improvisation théâtrale. Ils ont formé près de 150 improvisateurs en Belgique. Ils aiment l’absurde, le burlesque, le bon mot et la fulgurance des idées créatives et impromptues que les réactions amusées des spectateurs catalysent.

Les spectateurs sont invités à apporter leurs sujets ou situations d’impro !

En 2021 et 2022, ces deux complices nous ont séduits par la qualité de leurs improvisations, leur finesse, leur gestuelle, leur esprit et leur humour. De quoi en redemander encore et encore, ce qui est chose faite !

Si vous aimez rire et être surpris, ces deux soirées sont pour vous, mais attention ces deux-là sont vraiment fous.

Théâtre • Tout public • 70 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



