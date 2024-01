Théâtre Hélios Concert de clôture – Mas Musici Mérinchal, vendredi 2 août 2024.

Théâtre Hélios Concert de clôture – Mas Musici Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 18:30:00

fin : 2024-08-02

Pour la neuvième édition du festival international de musique de chambre, Mas Musici reçoit de nombreux musiciens du monde entier…

Ce festival ancré sur le territoire creusois et tourné vers le monde, vous propose des rencontres, des surprises et de la diversité au croisement des arts. Ces jeunes musiciens se retrouvent cette année encore pour plusieurs concerts dans tout le département. Le festival se clôturera en beauté, pour la deuxième année consécutive au théâtre Hélios, illuminé pour l’occasion par les œuvres lumineuses et géantes d’Irène Morgadinho, artiste contemporaine creusoise !

Au programme Franz Schubert, Frédéric Chopin et des surprises…

Musique classique • Tout public • 70 mn

Tarif plein 15 €, réduit 13 €, moins de 12 ans 8 € • Hors abonnement

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios Concert de clôture – Mas Musici Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine