Théâtre Hélios « Ensemble » – Les Ateliers de la Plume Mérinchal, samedi 27 juillet 2024.

Théâtre Hélios « Ensemble » – Les Ateliers de la Plume Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 18:30:00

fin : 2024-07-27

Un spectacle poétique créé par les jeunes stagiaires de la colo culturelle. Sur la base d’écrits inspirés et rédigés en ateliers d’écriture spontanée, cette présentation est le fruit d’une semaine de création de jeunes de 7 à 15 ans écriture, théâtre, chant… encadrée par trois artistes.

Ils vous proposent ce voyage au cœur de la jeunesse et de la Vie. Le thème de cette année « Ensemble »

Du 20 au 27 juillet, vingt-quatre jeunes sont en stage de création artistique au Théâtre Hélios. Ils participent pendant huit jours à différents ateliers artistiques et découvrent le processus de création individuel et collectif. Les jeunes sont hébergés en camping à La Ferme des Soleils.

Cette aventure créative est soutenue par la DRAC Nouvelle Aquitaine, la CAF et la DSDEN de la Creuse.

Théâtre, poésie • Tout public • 50 mn

Participation volontaire

Marlanges

Marlanges
Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



