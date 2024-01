Théâtre Hélios : « Odalva » Manon Maurin • Norbert Gauthier Mérinchal, samedi 15 juin 2024.

Théâtre Hélios : « Odalva » Manon Maurin • Norbert Gauthier Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 18:30:00

fin : 2024-06-15

Odalva c’est de la chanson actuelle. Ils sont deux. Elle a une voix claire et belle, lui semble toujours prêt à partir en roue libre. Leurs chansons sont comme une bulle de fraicheur posée sur le monde. Avec une tendre complicité, ils embarquent le public dans une balade hors du temps, un spectacle poétique, drôle et d’une grande sincérité.

Sur scène le duo s’accompagne de guitares, d’un ukulélé basse et d’un métallophone.

Chanson française • Tout public • 60 mn

Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, moins de 12 ans : 8 €

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



