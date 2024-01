Théâtre Hélios « Nuances » – Marion Cousineau Mérinchal, samedi 8 juin 2024.

Théâtre Hélios « Nuances » – Marion Cousineau Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 18:30:00

fin : 2024-06-08

La franco-québécoise Marion Cousineau promène ses chansons des deux côtés de l’Atlantique depuis 2018. Elle cultive au travers de ses voyages une envie de dire et de donner, une capacité d’écoute et de présence qui font de ses concerts des moments qui nous habitent encore longtemps après que le rideau soit tombé.

Son univers lui ressemble, fait de personnages étonnants, de moments fugaces finement esquissés avec respect et humanité. Seule en scène, à la basse ou au piano, oscillant entre poésie douce et slams captivants, elle offre une énergie régénérante, une performance inédite dont on se souvient.

Chanson française • Pour tous, à partir de 10 ans • 60 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios « Nuances » – Marion Cousineau Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine