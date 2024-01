Théâtre Hélios « Les souliers mouillés » – Compagnie La Farouche Mérinchal, samedi 25 mai 2024.

Théâtre Hélios « Les souliers mouillés » – Compagnie La Farouche Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 18:30:00

fin : 2024-05-25

Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part pêcher en mer sur son petit bateau Le Mirabelle . Chaque matin, avant de partir à l’école, Juanito vérifie que les gros souliers mouillés de son papa sont là, preuve que ce dernier est rentré. Un matin, pourtant, les souliers sont absents…

Ce spectacle familial raconte la quête touchante et délurée d’un fils à la recherche de son père. C’est un véritable récit d’aventure à travers des îles imaginaires et déroutantes ; un conte initiatique ponctué de rencontres cocasses et loufoques qui questionne avec humour et tendresse la peur de l’abandon et le poids des secrets familiaux.

Conte • Pour tous, à partir de 7 ans • 55 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



