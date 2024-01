Théâtre Hélios : « L’audace du papillon » Compagnie La Farouche Mérinchal, vendredi 24 mai 2024.

Théâtre Hélios : « L’audace du papillon » Compagnie La Farouche Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 21:00:00

fin : 2024-05-24

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser l’essentiel ?

Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer et remettre du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs reconquis et d’audaces nouvelles.

Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la profondeur et le corps danse les mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes.

Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer pleinement sa vie dès aujourd’hui.

Théâtre • Adultes, à partir de 12 ans • 75 mn

Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, moins de 12 ans : 8 €

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser l’essentiel ?

Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer et remettre du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs reconquis et d’audaces nouvelles.

Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la profondeur et le corps danse les mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes.

Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer pleinement sa vie dès aujourd’hui.

Théâtre • Adultes, à partir de 12 ans • 75 mn

Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, moins de 12 ans : 8 €

EUR.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios : « L’audace du papillon » Compagnie La Farouche Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine