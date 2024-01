Théâtre Hélios Le bal du printemps – Aymerick Tron • Trio La Mèche Mérinchal, samedi 13 avril 2024.

Théâtre Hélios Le bal du printemps – Aymerick Tron • Trio La Mèche Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Aymerick Tron-Alvarez :

Il connaît bien le théâtre Hélios, puisqu’il est venu jouer avec le trio Kaz Kan Zie et le duo Plume. Avec son projet Kaléidoscope, seul en scène avec sa guitare, son accordéon et son looper, Aymerick est aussi capable d’enflammer la salle de bal et de tous nous faire danser sans retenue !

La Mèche :

Porté par une instrumentation hors norme, La Mèche se déroule pour embraser un vaste terrain de jeu, où le bal folk côtoie allégrement minimalisme, jazz de chambre, électro, transes chaloupées, rock qui tache…

Anne Piffard caresse les cordes de son violoncelle, Jonathan Balmefrézol aux saxophones est à la fois charmeur de serpents et agitateur de dancefloor et enfin le percussionniste Renaud Gerin allume l’ensemble depuis sa batterie de jazz croisée avec un vide grenier !

Concert • bal • Tout public • 240 mn

Tarif plein 15 €, réduit 12 € • Hors abonnement !

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios Le bal du printemps – Aymerick Tron • Trio La Mèche Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine