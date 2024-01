Théâtre Hélios « Des oiseaux la nuit » – Compagnie No Mad Mérinchal, samedi 30 mars 2024.

Théâtre Hélios « Des oiseaux la nuit » – Compagnie No Mad Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30

Des oiseaux la nuit est un concert acoustique et éclairé à la bougie dans une proximité, un rapport intimiste avec le public où les regards peuvent se croiser, où un frisson peut parcourir l’espace. Au fil de sa poésie folk, le groupe parle d’humanité, de générosité, en connexion avec le temps présent. Les voix sont douces et puissantes. Le chœur nous emporte. Les mélodies aux arrangements pour violon, alto, clarinette, guitare, violoncelle, percussions sont inspirées de la musique traditionnelle, du jazz, de la musique classique et baroque. Il en résulte un moment suspendu, à la fois doux et puissant, d’une rare intensité.

Chanson folk • Adultes, à partir de 10 ans • 75 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



