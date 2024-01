Théâtre Hélios « Camus… Sartre, miroir d’enfances » – Compagnie Hé ! Psst ! Mérinchal, dimanche 17 mars 2024.

Théâtre Hélios « Camus… Sartre, miroir d’enfances » – Compagnie Hé ! Psst ! Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

Quand les enfances de deux génies, racontées par eux-mêmes, se révèlent incroyablement semblables, parfois, et si diamétralement et violemment opposées, par ailleurs. LES MOTS de Sartre, répondent au PREMIER HOMME, de Camus. Et c’est touchant, drôle, espiègle, beau….

La compagnie Hé ! Psst ! est une habituée du théâtre Hélios. Après Madame Van Gogh et Tant qu’il y aura des coquelicots, voici la nouvelle création de Cliff Paillé pour 2024 présentée au festival d’Avignon avec succès. L’occasion de découvrir sous un jour nouveau ces deux prix Nobel de littérature français que tout oppose Albert Camus et Jean-Paul Sartre.

Théâtre • Adultes, à partir de 12 ans • 75 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



