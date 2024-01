Théâtre Hélios « Contes sous le baobab » – Compagnie Marbayassa Mérinchal, samedi 16 mars 2024.

Théâtre Hélios « Contes sous le baobab » – Compagnie Marbayassa Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-16

En voyage dans la savane et la brousse, tout est là pour nous captiver, des tout petits jusqu’aux adultes masques, costumes, musiques, chants et danses pour les plus jeunes, les plus grands sont emportés par les contes. Les adultes apprécient le talent et la générosité du porteur de parole , seul face au public pour offrir ses histoires entre tradition et modernité… Puis l’univers change avec le conte théâtralisé les animaux se parlent et s’affrontent, c’est le moment où sortent les masques….

La compagnie Marbayassa du Burkina Fasso, en tournée en France, passera par le théâtre Hélios pour partager les couleurs, le feu, la joie, le soleil, la musique et des contes africains.

Conte • Pour tous, à partir de 6 ans • 70 mn

Tarif plein 13 €, réduit 11 €, moins de 12 ans 8 €

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



