Mérilheu accueille SANGRIA GRATUITE en concert, samedi 23 avril à 21h30 Salle des fêtes de Mérilheu, 23 avril 2022 19:00, Mérilheu. Samedi 23 avril, 19h00 Sur place Entrée 12 €. Entrée gratuite pour les moins de 12 ans. https://www.festik.net/, http://www.sangriagratuite.com, https://www.facebook.com/sangriagrat8 Sangria Gratuite en concert à Mérilheu, samedi 23 avril à partir de 19 heures. Le comité des fêtes de Mérilheu (65) près de Bagnères de Bigorre organise le samedi 23 avril à partir de 19 heures une super soirée tapas et concert. Sur scène, se produiront les célèbres groupes SANGRIA GRATUITE et ALEGRIA GIPSY. Si vous aimez la fête en famille et entre amis ce concert est pour vous. Entrée : 12 €. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations sur https://www.festik.net/ Salle des fêtes de Mérilheu 1, place de la Liberté 65200 Mérilheu 65200 Mérilheu Hautes-Pyrénées samedi 23 avril – 19h00 à 23h59

Heure : 19:00 - 23:59
Lieu Salle des fêtes de Mérilheu
Adresse 1, place de la Liberté 65200 Mérilheu
Ville Mérilheu

