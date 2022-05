Formation au chant grégorien Fraternité de la Transfiguration, 36220 Mérigny, 7 juillet 2019 19:00, Mérigny.

7 – 13 juillet 2019 Sur place 280 € pour une session, cours et hôtellerie inclus https://www.centre-gregorien-saint-pie-x.fr/index.php/sessions/inscription

Le Centre grégorien Saint-Pie X a pour but de favoriser l’étude et la pratique du chant grégorien (messe et complies chantées). Depuis les débutants complets jusqu’aux chefs de chœur.

C’est aux confins du Berry et du Poitou, terres d’abbayes, que vous trouverez le Centre grégorien Saint Pie X, à Mérigny, quelque part dans une paisible campagne, entre l’abbaye de Fontgombault et l’abbaye de Saint Savin. C’est le Parc Naturel Régional de la Brenne.

Depuis 1997, Le Centre grégorien Saint Pie X s’efforce de travailler à préserver et promouvoir l’extraordinaire patrimoine musical, liturgique et culturel constitué pendant seize siècles par l’Eglise catholique. Parmi toutes les formes d’Art Sacré, il en promeut deux, le chant grégorien et l’accompagnement à l’orgue, qui offrent à l’homme d’aujourd’hui quelques-unes des richesses spirituelles dont il ressent si fort le besoin.

L’atteinte du Vrai et du Beau par le chant n’est pas le résultat miraculeux d’une quelconque spontanéité, mais celui d’un savoir transmis par ceux qui savent à ceux qui ne savent pas encore. Les sessions du Centre grégorien sont organisées pour permettre ces rencontres enrichissantes dont le but ultime est de contribuer à embellir la liturgie par le chant, et pour cela, favoriser les vocations de choristes, et de chefs de chœur pour les plus motivés. Tous les niveaux sont assurés, de Débutant à Chef de chœur. Les sessions sont organisées l’été, fin juillet et fin août, ainsi que l’hiver, en février, à un coût très modéré.

Fraternité de la Transfiguration, 36220 Mérigny

dimanche 7 juillet 2019 – 19h00 à 21h00

lundi 8 juillet 2019 – 08h00 à 20h00

mardi 9 juillet 2019 – 08h00 à 20h00

mercredi 10 juillet 2019 – 08h00 à 20h00

jeudi 11 juillet 2019 – 08h00 à 20h00

vendredi 12 juillet 2019 – 08h00 à 20h00

samedi 13 juillet 2019 – 08h00 à 14h30