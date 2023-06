TIMIDE • Ici Commence MERIGNAC, Parc du gymnase Pierre de Coubertin Mérignac, 23 août 2023, Mérignac.

TIMIDE • Ici Commence Mercredi 23 août, 15h00 MERIGNAC, Parc du gymnase Pierre de Coubertin GRATUIT sans réservation

L’enfance de l’art

Le comédien Rémi Labrouche a comme obsession artistique la place de l’Homme à tous les âges. Pour explorer le désir qu’ont les enfants de grandir, il a choisi le texte Timide de Catherine Verlaguet qui raconte précisément ce passage où l’on trouve en soi le courage de s’affirmer, avec sa personnalité propre. Est-on déjà, alors, un adulte en devenir ?

Son personnage, Lucas, est petit, tout petit. Depuis qu’il est entré à l’école, il n’a pas grandi, peut-être parce qu’il a tout le temps peur -d’être observé, de mal faire, de trop bien faire, de se faire remarquer. Il est timide, comme on dit. Sa vocation ? Accrocheur d’étoiles, car il est convaincu que toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel, il faut bien quelqu’un pour les allumer le soir, les changer quand elles s’éteignent, et les souffler au petit matin. Mais pour y parvenir, il lui faudra grandir…

Avec Rémi Labrouche • Ecriture : Catherine Verlaguet • Mise en scène : Adeline Détée • Musique : Fred Lasnier • Lumière : Leslie Seuve

Photo : Leslie Seuve

☀️ MERCREDI 23.08 À 15H

☀️ MÉRIGNAC Parc du gymnase Pierre de Coubertin, 14 avenue Robert Schuman 33700 Mérignac

☀️ JEUNE PUBLIC de 4 à 8 ans

☀️ DURÉE : 30 min

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation déplacée sous le préau de l’École Joséphine Baker (15 rue du Général Weygand) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie Ici commence

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

MERIGNAC, Parc du gymnase Pierre de Coubertin 14 avenue Robert Schuman 33700 Mérignac Mérignac 33700 Le Burck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr/ici-commence/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T15:00:00+02:00 – 2023-08-23T15:30:00+02:00

©Leslie Seuve