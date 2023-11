L’arbre en fête : édition 2023 Mérignac Mérignac, 18 novembre 2023, Mérignac.

L’arbre en fête : édition 2023 18 novembre – 9 décembre Mérignac

Une opération de végétalisation de grande envergure, qui a pour objectif la plantation d’1 million d’arbres sur le territoire métropolitain en 10 ans.

Plus de 6 000 plants d’arbres fruitiers seront distribués gratuitement aux habitants à l’échelle de la métropole.

Ainsi sera favorisé la lutte contre les îlots de chaleur, la protection de la biodiversité, et l’amélioration de la qualité de l’air et du cadre de vie.

Une conférence d’ouverture aura lieu le 25 novembre, 14h30 à Cap Sciences en présence de Marc-André Selosse, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, Laurence Dessimoulie, cuisinière indépendante et Alain Canet, formateur en agroforesterie.

Thème de l’année 2023 : l’arbre nourricier

Au Programme à Mérignac

Samedi 2 décembre

Distribution de plants fruitiers

450 plants offerts aux Mérignacais par Bordeaux Métropole pour verdir la commune grâce à des plantations dans les jardins mérignacais.

9h-12h

Marché du centre-ville, Place Charles de Gaulle

Dans la limite d’un plant par foyer, inscription obligatoire sur www.bordeaux-metropole.fr

Fresque de la biodiversité

Comprendre l’importance du Vivant en 3 heures

La Fresque de la biodiversité est un atelier ludique et coopératif ayant pour but de sensibiliser aux enjeux de la biodiversité. Par petits groupes, découvrez grâce à un jeu de cartes illustrées le fonctionnement des écosystèmes, leur rôle pour l’humanité, les interactions avec l’activité humaine et les menaces liées aux dégradations. Guidés par un animateur, participez à cet atelier pour prendre conscience de notre dépendance et de notre impact sur la biodiversité, et réfléchir de façon collective aux moyens de la préserver.

9h30-12h30

Médiathèque Michel Sainte-Marie – 2ème étage

Places limitées – Inscriptions sur : www.fresquedelabiodiversite.org

Inauguration du parc des lavandières

Intégrée au dispositif du Budget Participatif Métropolitain, la parcelle du parc de la rue Maubec a fait l’objet d’un mécénat citoyen en 2022. Venez découvrir ce nouveau parc mérignacais dans le quartier de Capeyron !

Inauguration en présence de monsieur le Maire.

12h30

Conférence

Giuseppe Penone et l’arte povera

En 1968, l’artiste italien Giuseppe Penone entame un dialogue entre la sculpture et la nature qu’il mènera toute sa carrière. Par des analogies formelles, il nous fait comprendre que les processus de croissance perceptibles dans la nature relèvent aussi de la sculpture. Cette pratique nouvelle rejoint les préoccupations d’autres artistes italiens qui, au même moment, cherchent à produire de l’art en recourant à des matériaux inédits. Avec Penone, Michellangelo Pistolletto, Maro Merz et Giovanni Anselmo, entre autres, formeront le mouvement de l’Arte Povera. En partenariat avec le Musée Imaginé.

15h

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Entrée libre

Dimanche 3 décembre

Les fruits de leur travail

Les arbres ont cette générosité d’offrir des fruits à un grand nombre de gourmand·es : d’abord leur nectar pour les pollinisateurs, puis leurs fruits secs ou charnus qui ravissent les papilles et les estomacs des oiseaux, des petits mammifères, des insectes…et des nôtres, bien sûr ! Accompagné·es d’une naturaliste professionnelle, bénévole de l’association Cybèle, lauréate du Budget participatif de Bordeaux Métropole, flânez parmi les arbres fruitiers du parc du Luchey, et laissez-vous guider par toutes les saveurs de cette nouvelle balade.

10h-11h30

Parc du Luchey – Rdv à 9h55 à l’entrée principale avenue Aristide Briand, en face de la rue Vallère

Adultes et familles (enfants accompagnés dès 8 ans) – prévoir une tenue adaptée selon la météo

Nombre de places limitées

Inscriptions : 05 56 12 87 31 ou sur Les fruits de leur travail (weezevent.com)

Renseignements : Cybèle (cybele-asso.fr)

Ateliers xylothèque sensorielle

Drévolaska vous propose de découvrir sa Xylothèque Sensorielle.

Du grec xylo qui signifie « bois », et thèque qui vient du grec ancien thêkê qui signifie « boite » et renvoie à l’idée de ranger. La Xylothèque Sensorielle est une animation de découverte du bois par les 5 sens. Tour à tour, chaque sens est utilisé comme angle de perception pour découvrir le bois. L’animation se découpe donc en 5 temps.

À travers différents jeux et expériences, Tristan Quétineau, animateur-artisan, partage informations scientifiques, observations, découvertes ou encore anecdotes autour de la diversité du bois.

Deux ateliers au choix selon l’âge

Médiathèque Michel Sainte-Marie – 2ème étage

Places limitées – sur inscription à ecologie@merignac.com ou au 05 56 12 87 31

Atelier en famille

Une version courte de l’atelier ou chaque participant pourra peaufiner un galet senteur en bois et repartir avec !

Accessible à partir de 5/6 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte jusqu’à 10 ans.

14h30-15h30

Atelier adolescents et adultes

Une version complète de l’atelier, pour pousser plus loin la curiosité et l’échange.

15h45-17h45

Mardi 5 décembre

Les secrets du Vivier

Arnaud Gaillard, gestionnaire du patrimoine arboré de Bordeaux Métropole, vous explique la gestion du parc du Vivier et des espèces qui le boisent. Un autre regard sur ce lieu mérignacais bien connu.

14h – 15h15 environ

Parc du Vivier – rendez-vous devant les jets d’eau

Places limitées – Inscriptions à ecologie@merignac.com ou au 05 56 12 87 31

Mercredi 6 décembre

Balade ou ballade ?

Entre la promenade et la chanson, pourquoi choisir ? Avis aux aux poètes, aux scientifiques et aux curieux, cette redécouverte du bois du Burck vous permettra d’apprendre des anecdotes sur les plantes, les arbres et les insectes, d’écouter les oiseaux mais aussi… Fabien et sa guitare.

Animation proposée par Fabien Negrello du service Transition Ecologique de la Ville

14h30-15h30 environ

Bois du Burck – rendez-vous entrée rue du Colonel Raynal

Tout public – prévoir une tenue adaptée selon la météo

Places limitées – Inscriptions à ecologie@merignac.com ou au 05 56 12 87 31

Samedi 9 décembre

Plantations participatives

Pour prolonger la semaine de l’arbre, venez en planter un ! Les jardins partagés de Beaudésert s’agrandissent et se dotent d’un verger : apportez votre aide pour la plantation. Venez participer à ce moment collectif avec les jardiniers du quartier, en partenariat avec l’association Saluterre.

14h30

89 allée de l’envol

Entrée libre, tout public – prévoir une tenue adaptée selon la météo

Télécharger le programme au format PDF

Semaine de l’arbre 2023 PDF – 2.61 Mo

