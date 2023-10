Quinzaine de l’égalité et de la diversité 2023 Mérignac Mérignac, 10 novembre 2023, Mérignac.

Inclusion numérique, handicap, égalité femmes/hommes… De nombreuses thématiques seront abordées sous forme de conférences, de spectacles ou de rencontres lors de la Quinzaine métropolitaine pour l’égalité et la diversité entre le 10 et le 26 novembre 2023 à Mérignac :

Programme à Mérignac

Spectacle éveil et sens

Quand ? Vendredi 10 novembre à 14h et 19h

Où ? Salle des fêtes de Capeyron, 88 avenue de la Libération

Afin de promouvoir la pratique artistique auprès d’un public porteur de handicap et valoriser les arts comme vecteur de citoyenneté pour tous, le Puzzle souhaite proposer un temps fort sur la thématique du handicap et de la culture. Ainsi le Puzzle, le Centre d’audition et du langage, les associations Hand to hand et Les Caprices de Marianne se sont associés pour produire un spectacle musical unique appelant à l’éveil des sens par la culture.

Tout public

Entrée gratuite sur inscription à l’adresse email : _puzzle.administratif@orange.fr _

Association : Association Le Puzzle, centre social et culturel

Partenaires : Associations Les Caprices de Marianne et Hand to Hand, le centre d’audition et du langage (CAL) de Capeyron

Exposition « femmes et sport, au-dela des clichés »

Quand ? Du 13 au 25 novembre de 8h30 à 18h00

Où ? Association Le Puzzle, centre social et culturel, rue Jean Giono

En dépit d’avancées notables réalisées depuis les années 1970 et d’une égalité stricte aux yeux de la loi, d’importantes disparités subsistent encore entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie : professionnel, personnel, social. L’égalité entre les femmes et les hommes est devenue un enjeu de société et donc un enjeu éducatif et culturel. À la veille des JO 2024 Puzzle souhaite proposer des temps forts sur la thématique du sport.

Entrée libre – Tout public

Association : Association Le Puzzle, centre social et culturel

Partenaires : Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde (CDOS 33)

Conférence dans le cadre de l’exposition « femmes et sport, au-delà des clichés »

Quand ? Mardi 14 novembre de 9h à 12h

Où ? Collège Capeyron, 50 avenue du Bédat

En dépit d’avancées notables réalisées depuis les années 1970 et d’une égalité stricte aux yeux de la loi, d’importantes disparités subsistent encore entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie : professionnel, personnel, social. L’égalité entre les femmes et les hommes est devenue un enjeu de société et donc un enjeu éducatif et culturel. À la veille des JO 2024 Puzzle souhaite proposer des temps forts sur la thématique du sport.

A destination des collégiens en classe de 5ème du collège de Capeyron

Association : Association Le Puzzle, centre social et culturel

Partenaires : Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde (CDOS 33)

Exposition « L’égalité ça se travaille »

Quand ? Du 15 au 30 novembre

Où ? Maison des habitants de Chemin Long, 132 Avenue de la Somme

Dans le cadre de sa saison culturelle, la MJC CLAL propose l’exposition thématique et interactive « L’égalité, ça se travaille ». Elle sera en accès libre, cette exposition en réalité augmentée propose d’apporter de l’information et de susciter des réflexions et du débat sur le travail et les droits des femmes. Elle présentera à la fois les obstacles à l’égalité réelle et le chemin de la conquête de cette égalité dans l’histoire, par le droit et par les luttes.

A partir de 8 ans

Sur inscription _[accueil@mjcclal.fr_](mailto:accueil@mjcclal.fr) / 05 56 34 43 72

Association : MJC CLAL

Atelier conférence « Explorer l’IA pour un monde plus inclusif »

Quand ? Mercredi 22 novembre de 14h à 22h

Où ? MJC Mérignac Centre, 15 Avenue Roland Dorgelès

Plongez-vous dans une journée d’exploration passionnante au cœur des enjeux actuels de notre société ! Notre projet novateur vise à dévoiler les mystères de l’intelligence artificielle tout en luttant contre les discriminations et en ouvrant la voie à une réelle inclusion numérique. Ateliers, théâtres et conférences nous aideront à comprendre ces mystères.

Tout public

Entrée gratuite sur inscription au 05 56 47 35 65

Association : MJC Mérignac Centre

Ateliers « Uni : contre les discriminations et violences «

Quand ? 22 novembre et 25 novembre

Où ? Centre social et Culturel du Burck et Maison des femmes

En souvenir et en prévention, le centre social et culturel du Burck propose 2 ateliers dédiés afin de lutter pour l’égalité femme/homme et contre toute forme de violences faites aux femmes.

Tout public

Association : Centre social et Culturel du Burck et Maison des femmes

Partenaires : CIDFF

Atelier « Score de parité »

Quand ? mercredi 22 novembre de 14h à 17h

2 séances : 14h-15h30 et 15h30-17h

Où ? Stade Marie Houdré, 2 Rue du Maréchal Foch

Score de parité c’est la sensibilisation à l ‘égalité femme homme en utilisant le rugby comme moyen d’apprentissage.

Ouvert pour le public des centres sociaux ou jeune public non captif

Entrée gratuite sur inscription à _[jp.ferey@dropdebeton.fr_](jp.ferey@dropdebeton.fr)

Association : Drop de béton

Partenaire : Ville de Mérignac

Atelier scolaires « Ex aequo »

Quand ? vendredi 24 novembre de 9h à 16h

Où ? Stade Marie Houdré, 2 Rue du Maréchal Foch

Le projet Ex Aequo s’articule autour de 2 ateliers de sensibilisation, intitulés Score de Parité et Handi’Sensi. Ces ateliers visent à lutter contre les stéréotypes de genre et les inégalités de sexe pour le premier, et l’éveil à la différence et l’inclusion des personnes en situation de handicap pour le second.

Séances scolaires pour l’école Backer de Mérignac

Association : Drop de béton

Partenaire : Ville de Mérignac

Rencontre de musique arabo-andalouse et de flamenco

Quand ? Vendredi 24 novembre à partir de 19h

Où ? Salle des fêtes de Capeyron, 88 avenue de la Libération

Brève présentation historique des origines de la musique arabo-marocaine et du flamenco, deux formes musicales nées au sud de l’Andalousie. Prestation alternée d’un ensemble arabo-andalous, instruments et chant, et d’un ensemble flamenco, guitare et chant. Puis prestation commune de tous les musiciens.

Tout public

Entrée gratuite

Association : Association des artistes marocains

Spectacle C.L.I.T.O

Convention Liminaire à l’Interruption d’une Tyrannie Ordinaire

Quand ? Samedi 25 novembre à 18h

Où ? Maison des habitants de Chemin-long, 132 avenue de la Somme

Olympe, la trentaine énergique et assurée, se retrouve momentanément contrainte de loger chez son père. De là, dans unetemporalité improbable, elle invite le public à une conversation légère et apaisée autour du féminisme, de ses réussites et deses excès. Mais dans cette situation qui s’installe son père s’immisce dans ses digressions étranges, et s’enclenche alors uneremise en question des valeurs familiales autour de la question du genre.

Entre idéologies communes, convictions intimes et blessures personnelles, chacun tente de trouver le chemin, perdu dansles méandres de ses peurs et de nos inégalités, vers un espace où il serait question d’écouter l’autre et non plus del’affronter. Sans occulter la violence qui accompagne la question du féminisme, Une Compagnie propose une réflexion originale et drôlesur les excès et les freins à l’oeuvre dans l’évolution nécessaire à une meilleure égalité.

Dès 11 ans

Entrée gratuite sur inscription au 05 56 34 43 72

Bord de scène et apéritif offert après le spectacle

Association : MJC CLAL

Confestacle « Bipolaire, Be Happy ! »

Quand ? Dimanche 26 novembre, de 15H à 16H

Où ? Médiathèque Michel Sainte-Marie, place Charles de Gaulle

Entre « conférence-spectacle » et « confession-spectacle », Thierry Rebollo nous entraîne dans son périple australien et dans la perte de contrôle qui a précédé son diagnostic de trouble bipolaire. Grâce à son sens de la scène et son humour généreux, Thierry Rebollo partage avec les spectateurs son expérience afin de déstigmatiser ceux qui vivent avec des troubles psychiques.

A partir de 14 ans

Entrée libre et gratuite

Association : Ei Thierry Rebollo

