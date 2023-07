L’été Mérignacais – semaine #8 Mérignac Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac L’été Mérignacais – semaine #8 Mérignac Mérignac, 23 août 2023, Mérignac. L’été Mérignacais – semaine #8 23 – 25 août Mérignac Des activités sportives, culturelles ou de loisirs ont lieu tout l’été, au sein des maisons de quartier, à la médiathèque, la vieille Eglise, a l’espace jeunes, les centres de loisirs et sur certains équipements sportifs, et culturels de la ville. Programme du 21 au 27 août 2023 Mercredi 23 Août À partir de 15h : Théâtre – Timide par Cie Ici Commence – Parc du gymnase Pierre de Coubertin – 14 avenue Robert Schuman Jeudi 24 Août De 17h à 19h : Médiathèque en roue libre ! (flâner, lire ou jouer) – Place Charles-de-Gaulle Vendredi 25 Août De 10h à 12h : Médiathèque en roue libre ! (flâner, lire ou jouer) – Bois du Burck Je télécharge tout le programme de l’été Mérignacais au format [PDF] *Sur réservation Mérignac 33700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.merignac.com/sites/default/files/merignac/Programme_ete_merignacais.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T15:00:00+02:00 – 2023-08-23T15:30:00+02:00

